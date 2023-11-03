حزب الله: غزة تباد والمجتمع الدولي يقف متفرجاً

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، اليوم الجمعة، أن غزة تباد لمدة شهر والمجتمع الدولي يقف متفرجاً.

وحمل الأمين العام لحزب الله اللبناني الولايات المتحدة مسؤولية عن المجازر في غزة.

وقال نصر أن أهدافنا يجب أن تكون وقف الحرب على قطاع غزة وأن تنتصر المقاومة الفلسطينية في غزة.



ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أن الولايات المتحدة تمنع وقف إطلاق النار في غزة وإدانة إسرائيل في مجلس الأمن.

وأضاف نصر الله أن إسرائيل لن تستطيع استعادة الأسرى إلا عبر التفاوض ويجب وقف الحرب علي قطاع غزة.