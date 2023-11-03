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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية خلال ساعات

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، من كارثة إنسانية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية، بسبب نفاذ الوقود في مجمع الشفاء الطبي، في مدينة غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المولدات الثانوية التي تم تشغيلها في مجمع الشفاء لا تكفي إلا لتشغيل ثلاثة أقسام رئيسية حساسة ولساعات فقط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت أن 16 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود، وعدد آخر مهدد بالخروج عن الخدمة خلال أقل من 24 ساعة.

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