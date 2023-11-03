تأجيل نقل المصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح بسبب قصف مجمع الشفاء

تسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ بوابة مجمع الشفاء الطبي، اليوم الجمعة، في تأجيل نقل المصابين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وذكرت فضائية "العربية"، نقلا عن مصادر لم تُسمِّهَا، أن نقل المصابين إلى معبر رفح، ثم لمصر، سيتأجل مؤقتا؛ بسبب استهداف سيارات الإسعاف.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، متجاوزا كل الخطوط الحمراء، حيث استهدفت المنشآت المدنية والصحية والدولية.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجمع الشفاء الطبي، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، وتسبب في إصابة واستشهاد المئات، حيث يأوي المجمع أكثر من 40 ألف نازح فلسطيني.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24000 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأول، الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيم مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.