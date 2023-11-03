مستشفى ناصر بخان يونس: الوضع كارثي.. لا وقود ولا مياه|فيديو

قال الدكتور سليم صقر رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، إن الوضع في مستشفى ناصر الطبي كارثي.

وأضاف الدكتور سليم صقر رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "منذ الساعة الرابعة صباحا حتى الآن وصل 33 شهيدا إلى مستشفى ناصر فضلا عن عشرات المصابين، أكثرهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأشار الدكتور سليم صقر رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس،: "هناك اصطفاف من قبل المصابين أمام غرف العمليات بانتظار دورهم"، موضحا: "الوضع كارثي بكل معنى الكلمة لا وقود ولا مياه في المستشفى، والمستشفى مكتظ بالنازحين".