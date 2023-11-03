لم ولن تؤثر.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حملة المقاطعة

علق الإعلامي عمرو أديب، على آخر تطورات حملة المقاطعة لأصحاب محال يعتقد أنهم يدعمون الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من المواطنين يعملون فيها مهددون بالتسريح.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذه المقاطعة لم تصل لأصحابها ومن يتأثر هم العاملين فيها من المصريين، متابعا أن المبيعات قلت بالفعل، ولكن ليس بالشكل المؤثر لأصحابها.

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أن يتم حاليا تسريح عمال غلابة، وهذا كله في وضع اقتصادي مؤلم، واحنا بنعاقب مين يا جماعة، ومين هيقف جنبهم، لم تؤثر ولن تؤثر.



