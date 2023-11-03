مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري حرب إبادة تهدف للقضاء على شعبنا.. فيديو

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫ على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس.

وقال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز”،: “إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وترتكب المزيد من المجازر”.

وأضاف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫: “لو كانت إسرائيل واجهت رفضا وموقفا دوليا قويا وصارما عندما ارتكبت مجزرة مستشفى المعمداني لما ارتكبت المزيد من المجازر لكنها واجهت صمتا من المجتمع الدولي ودفاعا عنها من أمريكا وتقاعسا من المؤسسات الدولية لذلك ارتكبت المزيد من المجازر”.

وأكد: “إسرائيل ترتكب مزيدا من المجازر والمذابح وتجاوزت الخطوط الحمراء”٫ مشيرا: “ما يجري حرب إبادة تهدف للقضاء على كينونة فلسطين”.