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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري حرب إبادة تهدف للقضاء على شعبنا.. فيديو

محمود الهباش
محمود الهباش

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫ على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس.

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الهباش: سينالنا عار إلى الأبد إن فكرنا في مغادرة أرضنا

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الهباش: لا يوجد أي أثر يثبت إقامة إسرائيل مملكة في أرض فلسطين

وقال  الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز”،: “إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وترتكب المزيد من المجازر”.

 

وأضاف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية٫: “لو كانت إسرائيل واجهت رفضا وموقفا دوليا قويا وصارما عندما ارتكبت مجزرة مستشفى المعمداني لما ارتكبت المزيد من المجازر لكنها واجهت صمتا من المجتمع الدولي ودفاعا عنها من أمريكا وتقاعسا من المؤسسات الدولية لذلك ارتكبت المزيد من المجازر”.

 

وأكد: “إسرائيل ترتكب مزيدا من المجازر والمذابح وتجاوزت الخطوط الحمراء”٫ مشيرا: “ما يجري حرب إبادة تهدف للقضاء على كينونة فلسطين”.

محمود الهباش أرض فلسطين الإعلامي محمد سعيد محفوظ الاحتلال الاسرائيلي الدكتور محمود الهباش الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الخطوط الحمراء إسرائيل

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