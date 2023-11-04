هيئة الدواء تنشر نصائح عند استخدام خافض الحرارة للأطفال

في إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت هيئة الدواء منشورا توعويا عن خافض الحرارة .

ونشرت هيئة الدواء ، مجموعة من النصائح عند استخدام خافض الحرارة للأطفال.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع التعليمات الآتية عند استخدام خافض الحرارة مع الأطفال:​

- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا في حالة حدوث حمى (ارتفاع درجة الحرارة ) لدى الطفل للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.​

-يجب أن تُعطي للطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد اللأقصى للجرعة.​

-شُرب كثير من السوائل يؤدي إلى تحسين عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد، وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، أما الأطفال الرضع الأقل من ٦ أشهر؛ فلا ينبغي إعطاؤهم سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.​

- يحتاج الجسم إلى الراحة كي يتعافى، أما الحركة الزائدة فقد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.​

-الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يترتجف، وارتداء ملابس خفيفة والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة. ​

كما تؤكد الهيئة ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة؛ لأن أكتر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية هي اعتبارها أدوية خافضة للحرارة؛ مما يؤدي إلى حدوث تأثير سيء على الصحة بشكل عام، وينتج بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​​