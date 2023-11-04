الشباب والرياضة: عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سبورتنج بالإسكندرية

انعقدت بمقر نادي الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً بدأت عملية التوقيع والتصويت لابداء الرأي على لائحة النظام الأساسي للنادي في كشوف الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتي استمرت حتى الساعة السابعة مساء في عدد (۷۰) لجنة تحت اشراف قضائي.

ووجهت اللجنه القضائية المشرفه علي الانتخابات الشكر للدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالاسكندريه علي مجهوداتها في اداره الجمعية العمومية غير العادية.



وفي تمام الساعة السابعة مساءاً وبحصر عدد الاعضاء الذين تم توقيعهم بكشوف اجتماع الجمعية العمومية في عدد ٧٠ لجنة تبين حضور (٥٩١٤ ) عضو من جملة الاعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ عددهم (٥٨٠٢٢) عضو.

ونظرا لأن عدد الحاضرين لا يمثل صحة انعقاد الاجتماع والمحدد لصحته ٧٥٠٠ عضو وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٢٠ من لائحة النظام الأساسي للنادي ، وعليه تصبح اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار اللجنة الاوليمبية المصرية رقم 1 لسنة ٢٠١٧ هي لائحة النظام الأساسي للنادي.