فرج عامر: ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري صراع الأشقاء الرياضي

علق المهندس فرج عامر علي مباراة سموحة والإتحاد السكندري اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"ديربي الإسكندرية اليوم الساعه ٤ عصرا بين سموحة والاتحاد السكندري هو صراع الاشقاء الرياضي ، وهذا ما نشعر بة ، الاهم من الفوز و الالتزام بالروح الرياضية والكفاح داخل الملعب الي آخر صفارة لحكم المبارة ينهي فيها المباراة لتنتهي وتصبح في ذاكرتنا متطلعين للمستقبل ولما هو افضل في عالم كرة القدم علي وجه الخصوص والرياضة علي وجه العموم".

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس زيارته لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، ضمن وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

وقال فرج عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لنا الشرف أننا وقفنا بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول وأعطيناه تفويضا وأصواتنا في الانتخابات الرئاسية عن قناعة وتقدير واحترام لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، لافتا إلى أن الرياضة شهدت نقلة نوعية في عهده.

وتابع رئيس نادي سموحة: الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل قصارى جهده لمضاعفة الإنجازات الرياضية في عهده، وأعداد الشباب الذين يمارسون الرياضة تضاعف وتم إنشاء عدد كبير جدا من المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها، "النشاط الرياضي بقى حاجة جامدة في عهد السيسي".