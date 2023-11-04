النادى الأهلي يشارك في قافلة التحالف الوطني لدعم فلسطين

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المشاركة في القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك من خلال المساهمة بالعائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وذلك عملًا بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، والذي أشار إلى تخصيص إيرادات تذاكر المباراة المشار إليها بالكامل دعمًا لأخواننا في قطاع غزة.