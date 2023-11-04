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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

الوداد المغربي
الوداد المغربي

تسيطر حالة من الحزن على لاعبي نادي الوداد المغربي، وذلك بسبب وفاة نجم الفريق قبل مباراة نهائي الدوري الإفريقي.

اسامة فلوح

تفاصيل وفاة نجم الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية سبب وفاة أسامة فلوح، الظهير الأيسر الراحل بنادي الوداد المغربي، والذي أعلن ناديه وفاته في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، بعد تواجدة لما يزيد عن 3 أسابيع في العناية المركزة.

وأشارت صحيفة "هيسبورت" المغربية إلى أن أسامة فلوح تعرض لحادث سير خطير في 11 أكتوبر الماضي، مما أدى لدخوله في لغرف العناية المركزة، وذلك بعد دخوله في حالة غيبوبة وبه العديد من الإصابات الخطيرة.

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وشرحت الصحيفة تفاصيل الحادث بأن اللاعب كانت برفقة أصدقائه في سيارة اصطدمت بشاحنة كبيرة، مما أدى لدخوله مستشفى ابن رشد، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الآخرى في المغرب فور ورود النبأ إلى نادي الوداد المغربي.

الوداد يعلن نبأ وفاة أسامة فلوح

وأعلن نادي الوداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه بكل أسف وآسى عميقين تلقى النادي وفاة لاعبه الخلوق أسامة فلوح، مقدمين التعازي إلى أهله وأقاربه وجماهير النادي.

الوداد 

صدمة في المغرب بعد وفاة أسامة فلوح

ومثل وفاة أسامة فلوح صدمة في المغرب بعد انتشار الخبر خاصة في ظل أنه أحد المواهب التي كان يخطط له مكانة قوية في الكرة المغربية، وذلك منذ تواجده في أكاديمية محمد الخامس، التي ترعى وتكتشف المواهب في المغرب.

وعبر العديد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع فلوح منذ تعرضه للحادث قبل أن يتلقى الوسط الرياضي المغربي نبأ وفاة اللاعب يوم الخميس الماضي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

سيكون موعد مباراة الوداد ضد صن داونز، فى ذهاب نهائى الدورى الأفريقى، الأحد المقبل 5 نوفمبر فى جنوب أفريقيا، بينما سيكون موعد مباراة الوداد وصن داونز يوم السبت المقبل 11 نوفمبر، فى منافسات إياب الدور النهائى من بطولة الدورى الأفريقى، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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