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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مؤسسة خيرية باسم النجم ماثيو بير لعلاج مرضى الإدمان بالمجان

ماثيو بيري
ماثيو بيري

بعد رحيل الممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري، اتخذ أصدقاءؤه ومحبوه أول خطوة للتعبير بها عن حبهم له، عبر إنشاء مؤسسة باسم الممثل الراحل ماثيو بيري لمساعدة أولئك الذين يعانون من الإدمان.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، توفي بيري، الذي اشتهر بدور تشاندلر في المسلسل الكوميدي Friends، يوم السبت عن عمر يناهز 54 عامًا، بعدما حارب النجم إدمان الكحول والمخدرات طوال معظم حياته.

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وقال بيان صادر عن مؤسسة ماثيو بيري إن هذا "تحقيق لالتزام ماثيو الدائم بمساعدة الآخرين الذين يعانون من مرض الإدمان".

وأضاف: "بروح التزام ماثيو بيري الدائم بمساعدة الآخرين الذين يعانون من مرض الإدمان، نبدأ رحلة لتكريم إرثه من خلال إنشاء مؤسسة ماثيو بيري، مسترشدة بكلماته وخبراته، ومدفوعة بجهوده. الشغف لإحداث فرق في أكبر عدد ممكن من الأرواح."

ويعرض موقع المؤسسة أيضًا أحد اقتباسات بيري، والتي تم تداولها على نطاق واسع منذ وفاته، وقال العام الماضي: "عندما أموت، لا أريد أن يكون "الأصدقاء" أول ما يتم ذكره". “أريد أن تكون مساعدة الآخرين هي أول ما يتم ذكره. وسأعيش بقية حياتي لأثبت ذلك”.

كما قال جملة أخرى من مذكراته لعام 2022: "الإدمان أقوى بكثير من أن يتمكن أي شخص من هزيمته بمفرده. ولكن معًا، يومًا بعد يوم، يمكننا التغلب عليه".

وأكد متحدث باسم الصندوق الخيري الوطني، الذي يوفر أطر عمل لمساعدة المنظمات غير الهادفة للربح على جمع الأموال، أنه يدير الصندوق الجديد.

Friends ادمان الكحول الممثل الامريكي المخدرات

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