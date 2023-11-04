غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن غارات وصفها بالعنيفة استهدفت مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع، مشيرًا إلى رصد أكثر من 20 غارة حتى الآن على حي الزيتون نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا.

وأضافت الوكالة أن الطيران استهدف منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وحي التفاح شرق المدينة ومخيمي النصيرات والبريج.

وقالت إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذوا عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب غزة ومنطقة القرارة شرق القطاع.

ونقلت عن مصادر أن القصف أوقع ضحايا وعدداً كبيراً من الجرحى، دون تحديد أرقام.

وتحدث المركز الفلسطيني للإعلام عن استهداف مدفعي على طول حدود القطاع "بشكل عنيف جداً"، وآخر شرقي خان يونس ودير البلح، بينما شنت القوات الإسرائيلية غارات على مستشفى القدس في تل الهوى.