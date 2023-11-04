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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش عن مجزرة مستشفى الشفاء في غزة: أشعر بالرعب

أرشيفية
أرشيفية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إنه "يشعر بالرعب" جراء المذبحة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي عند مستشفى الشفاء بقطاع غزة، حيث قصف سيارة إسعاف عند بوابتها ما أسفر عن استشهاد العشرات.

وأضاف جوتيريش في بيان له: "يجب على كل صاحب نفوذ ممارسته لضمان احترام قواعد الحرب، ويجب السماح بدخول الإمدادات والخدمات الأساسية والمساعدات دون عائق".

وتابع: "الوضع الإنساني في غزة مروع وما يصل من غذاء وماء ودواء لا يكفي .. أجدد مناداتي بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية".

ومساء الجمعة، كتبت رئيسة قسم الإعلام العربي بالجيش الإسرائيلي، على منصة إكس (تويتر سابقًا): "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس، ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً".

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وأضافت: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر... ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف".

وفجر اليوم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن السيارة كانت ضمن قافلة عادت أدراجها باتجاه المستشفى، لكن خلال عودتها، وعلى مسافة لا تبعد كيلومتر واحد من مستشفى الشفاء تعرضت السيارة التي تترأس القافلة لاستهداف مباشر بصاروخ أدى إلى إصابتها بشكل مباشر أوقع جرحى.

من جانبه، وصف تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إنه يشعر "بصدمة عنيفة" إزاء المجزرة، قائلاً: "يجب توفير الحماية للمرضى والمسعفين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في كل الأوقات". ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة على الفور.

 

انطونيو جوتيريش جوتيريش الطيران الإسرائيلي مستشفى الشفاء الشفاء غزة بقطاع غزة

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