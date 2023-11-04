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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الغد: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في غزة وخرق القوانين الدولية

سكرتير عام حزب الغد
سكرتير عام حزب الغد

أدان إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي خرق كافة القوانين الدولية فما يرتكبه هي جرائم حرب وإرهاب منظُم، يمارس الإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، إذ استهدف الاحتلال قافلة من سيارات الإسعاف خرجت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال الغاشم تستهدف المناطق الطبية والمستشفيات، دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة إذ قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد "إسماعيل" أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء، مطالبا المجتمع الدولي بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين، والتدخل الفوري لوقف عملية إطلاق النار، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن حديث حسن نصر الله اليوم، أوضح أن عملية طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية، من جديد، والتي أكد أنها بقرار فلسطيني 100%،  أحدثت زلزال أمني وعسكري ونفسي ومعنوي على مستوى الكيان الإسرائيلي.

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