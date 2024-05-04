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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود.. والعزاء غدا

أحمد أبو السعود
أحمد أبو السعود

شُيعت اليوم السبت 4 مايو، جنازة الإذاعي القدير دكتور أحمد أبو السعود، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. 

وشارك في جنازة أحمد أبو السعود، عدد من تلاميذه وأهله ومحبيه، وينتظر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة. 

 

عزاء أحمد أبو السعود

وينتظر أن تستقبل أسرة الإذاعي أحمد أبو السعود، واجب العزاء فيه غدًا الأحد بمسجد الشرطة شارع صلاح سالم - قاعة السلام، عقب صلاة المغرب.

 

وفاة أحمد أبو السعود

وكانت أعلنت  المذيعة دنيا صلاح عبد الله عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك عن وفاة الإذاعي القدير أحمد أبو السعود. 

وقالت دنيا صلاح عبد الله : ان لله و ان إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه، يا رب و يصبر قلبكم يا رب اللهم آمين  البقاء لله والدوام لله يا استاذي. 

وقال نجله حازم أبو السعود عبر موقع فيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير احمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك

ويذكر أن الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر.

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