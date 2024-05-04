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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية في القاهرة

المتهم
المتهم

ألقي رجال الأمن القبض علي طالب لقيامه بعمل حركات إستعراضية بدراجته النارية بأحد شوارع القاهرة ، تمت عملية الضبط بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بمنطقة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص وتبين انه طالب مقيم بدائر قسم شرطة الحدائق والدراجة النارية ملكه ، وتبين عدم حمله رخصة تسيير ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

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القبض على طالب القاهرة حركات استعراضية دراجة نارية شرطة الحدائق مقطع فيديو منطقة النزهة وزارة الداخلية

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