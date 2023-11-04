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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19 نوفمبر.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثامنة بمشروع «جنة» في دمياط الجديدة

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء 3/1/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة "المرحلة الثامنة" بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات  من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الاثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف "خلف الله" أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و 52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60، يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و62، يوم الاثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و 64، يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و66، يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و 68، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69 : 71، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72 : 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات بالعمارات من 78 : 82، يوم الأربعاء 20/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/ 12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و 84، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارتين 85 و 86 يوم الاثنين 25/12/2023، ووحدات بالعمارتين 87 و 88، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات بالعمارتين 89 و 90، يوم الأربعاء 27/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و 92، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات بالعمارات من 93 : 96، يوم الاثنين 1/1/2024، ووحدات بالعمارات من 99 : 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المهندس محمد خلف الله المرافق والمجتمعات العمرانية

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