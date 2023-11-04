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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطور.. طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة في الفرن

طريقة عمل حلقات البطاطس
طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة في الفرن  

تعتبر طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة، من الوصفات التي يمكن تحضيرها على الفطور، أو بجانب الوجبات المختلفة، وهي وصفة سهلة وبسيطة يمكن إعدادها في المنزل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة في الفرن

 

طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة في الفرن

 

مقادير طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة:

1 حبة من البطاطس

1 ملعقة زيت زيتون

رشة ملح

1 ملعقة بابريكا

 

طريقة عمل حلقات البطاطس المخبوزة:

- نقطّع البطاطس إلى حلقات دائرية بالسكين.
- نضعهم في صينية مغلفة بورق الزبدة ونرشّ عليهم زيت الزيتون، الملح والبابريكا.
- نخبز البطاطس في الفرن حتى تلين لمدة 10 دقائق ثم نقدمه.

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