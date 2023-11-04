لبحث فرص التعاون والاستثمار.. شركة العاصمة الإدارية تستقبل مسئولي شنايدر إلكتريك

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وفدا من قيادات شركة شنايدر إلكتريك، وعلى رأسهم المهندس أوليفر بلام نائب الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الطاقة حول العالم يرافقه المهندس سباستيان رييز رئيس الشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، والمهندس رامي مصطفى نائب رئيس القطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومنى سمير رئيس قطاع شئون كبار العملاء والشئون الحكومية عن منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.



بحث الاجتماع أوجه التطور الذي تشهده العاصمة الإدارية والفرص المتاحة للتعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وشركة شنايدر إلكتريك.



ورحب المهندس خالد بوفد شركة شنايدر إلكتريك، موضحاً ما تم إنجازه في مشروع العاصمة الإدارية، ومؤكداً على استعداد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فتح مجالات الاستثمار والشراكة مع شنايدر اليكتريك من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بما يضمن الفائدة المتبادلة.



ومن جانبه، أعرب الوفد الزائر عن سعادتهم بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الوقت القصير وأكدوا رغبتهم في دراسة كل الفرص المطروحة للتعاون، حيث أن شركة شنايدر إلكتريك تهدف في خطتها الاستثمارية الجديدة لتقييم سبعة مشروعات جديدة في الفترة ما بين 2023 و2025.



هذا وقد اصطحب المهندس خالد عباس المهندس أوليفر بلام والوفد المرافق في جولة تفقدية شملت ابرز معالم العاصمة والمشروعات ذات الصلة ومحل اهتمام شركة شنايدر اليكتريك حيث اشاد الوفد بما شاهدوه من مشروعات تميزت بروعة التصميم ومراعاة الاستدامة واستخدام احدث التكنولوجيات في كافة المجالات .



جدير بالذكر أن الانجازات التي حققتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، مع نجاحها في زيادة أصولها الي 255 مليار جنيه، بالإضافة الي انتقال الحكومة ومعدلات التنفيذ الكبيرة بالمشروع، كل هذا يشجع الشركات العالمية لدراسة جميع الفرص المتاحة لهم في هذه المشروع العملاق.