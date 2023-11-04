أخصائية تغذية توضح أهمية وجبة الإفطار.. وتُحذر من تناول القهوة على الريق

قالت الدكتورة منال عز الدين، أخصائية التغذية، إن وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، لأنها تأتي بعد فترة من الصيام خلال النوم، لافتة إلى أن الجسم يكون في حاجة لتزويده بالجلوكوز ليكون قادرًا على أداء مهامه.

وأضافت “عز الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه يفضل تناول وجبة الإفطار في خلال من ساعتين لثلاثة ساعات منذ بداية الاستيقاظ، مؤكدة أهمية أن تكون وجبة الإفطار صحية ومتوازنة تحتوي على كربوهيدرات وبروتينات.



وتابعت أخصائية التغذية، أن اللبن والبيض والجبن من أهم مصادر البروتين في وجبة الإفطار، مضيفة أنه يفضل أيضًا تناول الخضراوات والبقوليات مثل الفول العدس في الإفطار، محذرة من خطورة تناول القهوة على معدة فارغة.