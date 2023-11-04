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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة النظام التقليدي بامتحانات الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر

أعلن السيد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ستُجرى وفق النظام العادي المتبع سابقًا. في تصريحاته، أوضح أنه سيتم استخدام ورقة الإجابة وورقة الأسئلة كالمعتاد، ولن يتم تطبيق نظام البوكليت هذا العام.

وفقًا لما صرح به منير، تم اتخاذ القرار بالرجوع إلى النظام العادي بناءً على تقييم الأداء في العام السابق. وأوضح أنه تبين أن النظام التقليدي كان مناسبًا وفعالًا، مشيرًا إلى أن نظام البوكليت يتطلب مزيدًا من التدريب والدقة.

 

مميزات النظام العادي

 

ورغم الاعتراف بأهمية الابتكار والتطور في العملية التعليمية، أشار منير إلى أن النظام العادي يوفر استقرارًا وسهولة تنفيذ، مما يساهم في تقديم الامتحانات بدقة وفاعلية.

 

تأكيد التحضير والترتيب

 

وفقًا لتصريحاته، أوضح منير أن تم الانتهاء من إعداد أوراق الإجابة للطلاب، مُؤكدًا جاهزية النظام العادي لتنفيذ الامتحانات.

 

في ختام تصريحاته، أكد منير أن هذا الخيار يأتي في سياق توفير بيئة امتحانية مستقرة وموثوقة للطلاب خلال هذه المرحلة الحاسمة.

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