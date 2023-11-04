ألسن عين شمس تستضيف ندوة تعريفية عن ريادة الأعمال والتوظيف

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، بالتعاون مع نادى الابتكار I club ندوة تعريفية بعنوان "ريادة الأعمال والتوظيف"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتورة ناهد راحيل، منسق التدريب الميدانى بالكلية، وحاضر بها الدكتور إسلام عادل، مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الابتكار بالجامعة.

افتتح الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الندوة، مؤكدًا أن التفكير بطريقة مختلفة ووجود حلول ابتكارية لتقديم خدمات جديدة للمجتمع هو البوابة الرئيسية لرفع الحواجز بين العلوم المختلفة والدمح بين دراسة اللغات والتميز بها داخل كلية الألسن والاستعانة بالعلوم المتنوعة لدمجها بشكل مبتكر لتقديم حلول للعديد من التحديات التى تواجه المجتمع المحيط بالطالب بعد تخرجة.

وتناول الدكتور إسلام عادل، مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الابتكار بالجامعة، بداية فكرة مركز الابتكار بالجامعة والذي تم إنشائه عام ٢٠١٣ وكان قاصرًا على طلاب وخريجي كلية الهندسة، ومع حلول عام ٢٠١٩ أدركت إدارة الجامعة أن الابتكار مجالًا مفتوحًا أمام كل الكليات العملية والنظرية بكل تخصصاتها، ويعمل مركز الابتكار على زرع أساليب الابتكار في عقول الطلاب بجانب اكتساب المادة العلمية من خلال اكتساب مهارات يمكن تكييفها لخدمة الدولة والقدرة على تنفيذها خلافًا للتعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف أن خلق ثقافة الابتكار عند الطلاب تشمل إعداد الخريج الموظف الذي يعمل في مؤسسات الدولة، و أخر يبتكر في ريادة الأعمال بهدف خلق بيئة مجتمعية متكاملة تستهدف خدمة الوطن بشكل فعال.

واستعرض أخر شراكة بين الجامعة مع جامع براين الألمانية لتساعد في التاهيل للالتحاق لدراسة ال mpa بفصلين دراسيين في مصر و الأخر في المانيا لمدة ثلاث سنوات لاكتشاف المبتكرين في مختلف المجالات، موضحًا أن الابتكار هو خلق فكرة جديدة خارج الصندوق تساعد في خدمة المجتمع بشكل أو بآخر.