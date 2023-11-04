صوته حلو.. رضا حجازي يتفقد مدارس الاسماعيلية ويوجه المديرية بتبني موهبة طالب

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عدد من مدارس المحافظة، لمتابعة سير انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وشارك في الجولة العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالبا.

وخلال جولة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بالمدرسة تفقد قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ معرض المدرسة الذى يتضمن أعمال الطلاب التى تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

واستمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، الذى قدم أغنية وطنية، حيث أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته.

ووجه الوزير بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفعاليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الاسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك، توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات التى يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

وقال الدكتور رضا حجازى إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع.

وأكد الوزير أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين ١٥٠ ألف معلم بواقع ٣٠ ألف سنويًا على مدار ٥ سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.

كما أكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما أشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة فى توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الاكفاء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.

كما وجه الوزير بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الوزير أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد (٥٠٠) فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم