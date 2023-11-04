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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب الآن في مصر وثمن عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية. 

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا، ولكن هذه الفترة تشهد أسعار الذهب تحركات جديدة، حيث وصل عيار 18 لأكثر من 2000 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها، وعيار 21 سجل 2560 جنيهًا.

أسعار الذهب

فيما قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، السبت 4 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

 

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2926  جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.


سعر الجرام عيار 21:

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2560 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
 

سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2194  جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.


الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 20480 جنيهًا للبيع. 

 

تحذير عاجل من صناعة الذهب لـ المواطنين


فيما أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئؤن صناعة الذهب، أن وزارة التموين اتخذت قرارا بأن بيع سبائك الذهب يكون لـ مؤسسات معترف بها، وهذا يعني عدم بيع السبائك لـ أي شخص غير معترف به.
 

 وأضاف مستشار وزير التموين لشؤؤن الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الأمر سيقلل من الشكاوى الخاصة ببيع الذهب، لآن الفترة الأخيرة كانت هناك عمليات نصب بسبب البيع عبر السوشيال ميديا.

الذهب اليوم

ولفت إلي أن الوزارة تحمي المواطنين، من عمليات النصب، لآن أسعار الذهب وصلت لـ رقم كبير، وعلى كل مواطن أن يحصل على فاتورة حالة شراء الذهب.
 

نتوقع استقرار الذهب


وتحدث عن أسعار الذهب في الفترة المقبلة، قائلا:" نتوقع استقرار الذهب، وأن حل مشكلات المنطقة سيكون لها تأثير إيجابي على الأسعار".

الذهب أسعار الذهب عيار 21 عيار 18 توك شو صدى البلد

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