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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: ما تواجهه إسرائيل من أسلحة للمقاومة الفلسطينية يختلف عن السابق

قصف الاحتلال في حرب
قصف الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن أسلحة جديدة في مواجهة القوات الصهيونية خلال المعارك والمواجهات البرية توضح مدى قوة المقاومة في مهاجمة المركبات الإسرائيلية.

وفسرت ذلك، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية التي قالت إن الاحتلال لن يكسب في غزة إذا كان يمكن أن يفوز ببساطة، فكل ما يجري معقد.

وذكرت الصحيفة أن قوات الاحتلال تجابه بقوات مقاومة أكثر قوة وتمتلك أسلحة أكثر  قوة.

وأوضحت: "في المرة الأخيرة التي غزت فيها إسرائيل قطاع غزة قبل ما يقرب من عقد من الزمن، قامت قواتها بضرب قوة مقاتلة من حماس ودمرت أنفاق وأغلقت طرق مما كلف الحركة ثلثي صواريخها".

لكن  الآن، نجحت حماس على مدار السنوات الماضية في إعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وأكدت الصحيفة أن قوة حماس العسكرية ليست هي من واجهتها إسرائيل سابقا في حربها على غزة.

أسلحة جديدة الإسرائيلية حماس القوات الصهيونية

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