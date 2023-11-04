عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في حادثين بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي مرور  بالمنيا فقد شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة حادث اصطدام سيارة بشخص ما أدى إلى وفاته والحادث الثاني أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة بخارية تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارة شخص في أثناء عبور الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة وأسفر الحادث عن مصرعه، وتم نقله إلى المستشفى.

تموين المنيا: ضبط 185 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

وفد سياحي من إيطاليا وتايوان يزور المناطق الأثرية في المنيا

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص في العقد الثالث من عمره، نتيجة صدام سيارة في أثناء عبور الطريق الصحراوي وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمركز المنيا، وأسفر عن وقوع مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج ، وتم نقلهم الي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ علي المركبة من قبل جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق .

اصابة 3 اشخاص الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب دراجة نارية مستشفي المنيا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

إزالة 108 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية وعلاج 4464 رأس ماشية بالمنيا

تموين المنيا: ضبط 185 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

وفد سياحي من إيطاليا وتايوان يزور المناطق الأثرية في المنيا

محافظ المنيا: لا زيادة فى تعريفة الركوب .. وحملات تفتيشية على المواقف

تموين المنيا: لجان تفتيش على محطات الوقود بعد تحريك الأسعار

جامعة المنيا: التوسع بخدمات التكافل الطلابي وإنشاء مبان بمستشفى القلب

بتصنيف شنغهاي.. جامعة المنيا ضمن الأفضل عالميا في 5 تخصصات

ترشيحاتنا

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة

حالات صعبة.. الصحة تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ