مصرع شخص وإصابة 3 في حادثين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي مرور بالمنيا فقد شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة حادث اصطدام سيارة بشخص ما أدى إلى وفاته والحادث الثاني أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة بخارية تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارة شخص في أثناء عبور الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة وأسفر الحادث عن مصرعه، وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص في العقد الثالث من عمره، نتيجة صدام سيارة في أثناء عبور الطريق الصحراوي وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمركز المنيا، وأسفر عن وقوع مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج ، وتم نقلهم الي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ علي المركبة من قبل جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق .