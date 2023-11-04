بلينكن: 100 شاحنة تعبر معبر رفح يوميًا وهذا ليس كافيًا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن 100 شاحنة تعبر معبر رفح يوميًا، وهذا ليس كافيًا على الإطلاق.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، أن هدفنا إنهاء النزاع في غزة بما يحقق السلام في المنطقة على الرغم من تباين وجهات النظر.

ولفت إلى الالتزام بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مؤكدًا أن جهود الولايات المتحدة المشتركة نجحت في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس.

وأشار الصفدي إلى أن القيم الإنسانية والعلاقات القديمة المستمرة والحرص على حماية شعوب المنطقة من ويلات العنف والحرب، تفرض العمل المشترك بشكل غير منقطع لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وذكر أن الحوار في الاجتماع كان شفافا يعكس مواقف عربية وأميركية متباينة بما يجب فعله فورا لإنهاء هذه الكارثة.