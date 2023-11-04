إصابة جندي إسرائيلي جراء إطلاق النار من مركبة بالضفة الغربية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم السبت، بإصابة جندي إسرائيلي جراء إطلاق النار عليه شرقي قلقيلية بالضفة الغربية.

وحسب الصحيفة العبرية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في إطلاق نار بالضفة الغربية اليوم السبت.

وحسب ما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت أعيرة نارية من مركبة مارة على الجنود الذين كانوا يقومون بتفتيش مركبة أخرى بالقرب من قرية النبي إلياس الفلسطينية.

وأضاف أن القوات ردت بإطلاق النار على السيارة التي فرت من مكان الحادث. وتم وضع حواجز على الطرق في المنطقة وسط مطاردة المشتبه بهم، لافتًا إلى أن جنديا أصيب بشظايا وهو في حالة جيدة.