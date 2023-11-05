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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما في الجنة خبز؟.. حكاية طفل فلسطيني تمنى الاستشهاد للحصول على الطعام

صدى البلد

منذ أن بدأت أعمال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، انفطرت قلوبنا على من راحوا ضحية للعدوان الصهيوني، فما بين مصابين وقتلى وأطفال أبرياء ما أبصرت أعينهم على الدينا بعد، باتوا يتمنون الاستشهاد ليتمكنوا فقط من الحصول على الطعام والهدوء.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطفل صغير يتمنى الاستشهاد للحصول على الخبز، فقام رواد السوشيال ميديا بنشره وتداوله وسط حالة من الحزن الشديد على أحواله ومن مثله من أبناء قطاع غزة المُحتل، وغضب شديد من الأفعال الوحشية للعدو الصهيوني.

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عاوز استشهد علشان أكل خبز 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير بينما كان يتمنى الاستشهاد للحصول على الخبز، حيث قال الصغير..

-عاوز استشهد 

= ليه ياحبيبي 

-جوعان بدي آكل خبز 

= هو في فـ الجنة خبز؟

وجاء رد الطفل على سؤال هو في فـ الجنة خبز، بصورة اندهاش وخوف من ألا يحصل على الخبز بعد ما تمنى الموت من اجل الحصول عليه، بصورة أفجعت قلوب كل من شاهد الفيديو .

أحدث التطورات في قطاع غزة المُحتل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيسمح لسكان شمال غزة باستخدام الطريق السريع للخروج إلى الجنوب بين الساعة 11 و14 بتوقيت جرينتش.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأسدود، وكذلك في عدد من البلدات المحيطة، بعد رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 من النساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

 

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