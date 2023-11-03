ماكدونالدز جابت ورا| الشركة في بيان رسمي: لم ندعم الاحتلال.. والشعب: مش هنشتري غير المصري

بمجرد أن بدات قوات الإحتلال الصهيوني في تنفيذ عمليات القصف المستمر على قطاع غزة، اشتعلت النيران في قلوب المصريين، الذين حاولوا جاهدين دعم اشقائهم في القطاع المُحتل، وشرع كل مصري في إظهار دعمه بقدر المستطاع حتى اتفق الجميع على مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية التي تدعم العدو الإسرائيلي.

لربما يرى البعض أن حملات المقاطعة التي أطلقها الشعب المصري لدعم أشقائه في قطاع غزة ليست بالأمر المُجدي، لكن هذا التصور ليس بالصحيح، فبعد فترة وجيزة أثمرت تلك المقاطعات أخيرًا عن نتيجة، وحققت هدفها، إذا تراجعت شركة ماكدونالدز عن دعمها للاحتلال الصهيوني.. فماذا حدث؟ وكيف رد عليها المصريين؟.

المصريون يقاطعون وماكدونالدز تتراجع عن دعم الاحتلال

مع انتشار حملات المقاطعة في مصر والدول العربية، لمجموعة الشركات الأجنبية، والي جاء منها شركة ماكدونالدز، على خلفية الحرب في غزة، أصدر ماكدونالدز بيان تؤكد فيه بشكل قاطع أنها لا تمول أو تدعم أي طرف من أطراف الصراع، حيث نشرت على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الرسمية الموثقة لوكلائها في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان:

«نعبر في ماكدونالدز العالمية عن صدمتنا واستيائها الشديد إزاء المعلومات والإشاعات المضللة والمغلوطة التي أُثيرت حول موقفنا من الصراع الدائر حاليًا في الشرق الأوسط، نؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وإن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد من وكلائنا، إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم اتخاذه بشكل مستقل وبدون قبولنا أو موافقتنا.. قلوبنا مع ضحايا هذه الأزمة، ونحن ضد العنف بجميع أشكاله».

تأثر أسهم ماكدونالدز بدعوات المقاطعة

منذ أن انطلقت دعوات حملات المقاطعة لـ شركة ماكدونالدز، شهدت أسهمها انخفاضات، وبشكل عام زاد سعر السهم بأكثر من عشرة دولارات منذ بدء الصراع في قطاع غزة، ليرتفع من 248.2 دولار عند إغلاق يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر، إلى 260.1 دولار عند إغلاق جلسة الاثنين في الثلاثين من الشهر ذاته.

يُشير الخبراء، في إحدى القنوات الفضائية، إلى أنه عادة لا تتأثر أسهم الشركات بدعوات المقاطعة على المدى القصير، إذ تحتاج تداعيات المقاطعة إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام لمشاهدة تأثيرها في أسهم الشركة، ومن المنتظر أن تكشف سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن أرباحها المقبلة في ديسمبر كانون الأول، في تقرير من شأنه الكشف عن حجم المبيعات ومدى تأثره بدعوات المقاطعة في المنطقة العربية.