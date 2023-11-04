ردا على الوثيقة الإسرائيلية.. شكري: مصر دولة ذات سيادة والتهجير طرح سخيف "مرفوض"

قال سامح شكري وزير الخارجية ردا على سؤال من مذيعة قناة سي ان ان الامريكية عن الوثيقة المزعوم تسريبها من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية والتي تفيد بنقل جميع السكان المدنيين في غزة إلى جنوب غزة ثم إلى مصر حيث شمال سيناء إن مثل هذا الطرح السخيف غير وارد ومرفوض.

وقال شكري، ، في حديثه إلى CNN، خلال مقابلة تلفزيونية أجريت يوم الجمعة، لا أعتقد أننا سنطرح مثل هذا الاقتراح السخيف، وإذا كان الأمر كذلك، فربما تفكر الولايات المتحدة أيضًا في توفير نفس الامكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية اذا كان مثل هذه الأمر متوقعًا بالنسبة لنا في سيناء.

وشدد شكري على أن مصر دولة تتمتع بالسيادة، وهي متمسكة جيدًا بحدودها، ومحددة جيدًا بسكانها، ومسألة النزوح بحد ذاتها أمر مخالف، ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

واستطرد وزير الخارجية قائلا: لذلك أعتقد أنه لن يقوم اي طرف بعمل أو اجراء غير قانوني، ومخالف بموجب القانون الدولي.

وردا على تساؤل حول مساعي اسرائيل لتوطين الفلسطينيين خارج حدود اراضيهم وتدخل اطراف دولية بعينها، قال شكري، نأمل ألا يكون هناك أي تدخلات من أي طرف خارجي في الصراع، على العكس من ذلك، نريد للصراع نفسه أن ينتهي، ونريد وقف إطلاق النار.