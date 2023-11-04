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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تتحدى أبل.. Galaxy S24 Ultra قادم بميزات تشبه iPhone 15

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد بإطار من التيتانيوم، حيث من المتوقع أن يتبع الهاتف خطى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من شركة أبل الأمريكية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن عدة مصادر ذكرت أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيكون أول هاتف ذكي من سامسونج يحتوي على إطار خارجي من التيتانيوم. 

 

وفقا للمصادر فإنه اعتمادًا على مدى استقبال هذه الميزة، قد تقرر شركة سامسونج بعد ذلك توسيعها لتشمل نماذج أخرى.

 

وتكلف إطارات الألومنيوم في هواتف سامسونج الحالية أقل من 20 دولارًا، وسيكون مفتاح اعتماد التيتانيوم على نطاق أوسع هو العائد، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاجية إلى زيادة هذا السعر بما يصل إلى 4 أو 5 مرات، وهو أمر لن يكون مقبولاً بالطبع. 

 

وحددت شركة سامسونج مبدئيًا هدفًا يتمثل في تصنيع 15 مليون إطار من التيتانيوم في البداية مخصصة لهاتف S24 Ultra، والذي سيحتوي أيضا على شاشة مسطحة، وبينما سيكون الإطار الخارجي من التيتانيوم، فإن الإطار الداخلي سيكون من الألومنيوم تمامًا كما هو الحال في هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمعالج من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 14، 

 

كما سيحصل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra على شاشة قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER  AMOLED، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية لأول مرة، كما تعمل تحت أشعة الشمس بكل وضوح.

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