محلل سياسي: السوشيال ميديا غيرت المعادلة وأظهرت حقائق القضية الفلسطينية للغرب

أكد محمد صلاح، المحلل السياسي، أن المجتمع الدولي يفرض عقوبات ويفعل الكثير ضد روسيا بسبب دخولها لأراضي أوكرانيا، ولكن لم يتم التصدي أو فرض أي عقوبات على إسرائيل أو المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأوضح خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن الشعوب الغربية تعرضت لسياق تضليلي وتشويه للصورة من قبل وسائل الإعلام التابعة لهم لفترة طويلة، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت هذه المعادلة، مما يجعل المواطن الغربي حرًا في اتخاذ قراراته وفهم الحقائق.

وأوضح أن مديري وسائل التواصل الاجتماعي يقومون الآن بتعديل وتكويد وخوارزميات لإخفاء الكلمات والمشاركات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمقاومة، إلا أن المصريين يقومون بتحدي هذه الخوارزميات بطرق مبتكرة.