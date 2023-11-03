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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي: إسرائيل تحاول خداع العالم أنها لا تحتل غزة

علي الدين هلال محلل
علي الدين هلال محلل سياسي

قال علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن القوات الإسرائيلية تحاول خداع العالم أنها لا تحتل غزة منذ عام 2005، وذلك وفقا للناحية القانونية، وهذا الأمر في ظاهره صحيح، ولكن في جوهره كاذب، إذ أن إسرائيل هي قوة احتلال بحكم أنها قوة الأمر الواقع والسيطرة الفعلية، إذ أن جميع في البر والبحر تحت السيطرة الإسرائيلية، فضلا عن أن العملة في فلسطين إسرائيلية. 

محلل سياسي يتحدث عن أكاذيب إسرائيل 

وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن الأرض الفلسطينية محاصرة منذ 15 عاما، والشعب في غزة يعيش تحت الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية، حتى ولو لم يكن هناك قوات احتلال التي تؤكد هذا الأمر. 

وتابع المحلل السياسي، أن إسرائيل على الأوراق انسحبت من غزة، ومن السهولة أن القوات الإسرائيلية تقتحم بيت حانون، أو جنين أو غيرها من المدن المختلفة، موضحا أن إسرائيل هي قوة احتلال وسيطرة فعلية في غزة وفي الضفة الغربية. 

واستكمل أن القانون الدولي يؤكد أنه من حق الشعوب المحتلة الواقعة تحت السيطرة في مقاومة الاحتلال، ولم يحدد الوسائل السلمية فقط. 

القوات الإسرائيلية إسرائيل علي الدين هلال برنامج مصر جديدة ضياء رشوان غزة

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