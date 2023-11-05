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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

ربط حساب واتساب WhatsApp
ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على تطوير ميزة جديدة مصممة لتعزيز أمان التطبيق، حيث سيبدأ واتساب قريبًا استخدام عناوين البريد الإلكتروني، بهدف تزويد المستخدمين بطبقة إضافية من الحماية.   

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإنه يمكن للمستخدمين تعزيز أمان واتساب الخاص بهم مع هذه الميزة الجديدة لتكامل البريد الإلكتروني، وذلك من خلال استخدام الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد. 

 

وظهر قسم جديد يسمح للمستخدمين بإدخال عناوين بريدهم الإلكتروني وربطها بحسابات واتساب الخاصة بهم، ومكن للمستخدمين الوصول إلى صفحة التكوين الجديدة بالانتقال إلى قسم "الحساب" في إعدادات واتساب الخاصة بالإصدار التجريبي. 

 

وعلى الرغم من أن هذه الميزة اختيارية، إلا أنها خطوة موصى بها للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للأمان المحسن واسترداد الحساب، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عنوان البريد الإلكتروني لا ينبغي أن يكون الطريقة الأساسية للوصول إلى الحساب. 

 

وفي الوقت الحالي، لا يتمكن سوى مجموعة محددة من المختبرين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد الإصدار 2.23.24.10 من الوصول إلى ميزة إعداد البريد الإلكتروني . 

 

ويخطط تطبيق واتساب لطرحه تدريجياً لجمهور أوسع خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يمكن للمستخدمين في الوقت الحالي من الاشتراك في القناة التجريبية الخاصة بـ واتساب من خلال متجر Google Play. 

 

 

 

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