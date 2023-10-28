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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر هذه الحيلة.. تخترق حساب واتساب فورًا

احذر هذه الحيلة..
احذر هذه الحيلة.. تخترق حساب واتساب فورا

حذر خبراء للأمن السيبراني من عمليات للاحتيال على حسابات وأموال المستخدمين تحدث عبر تطبيق الدردشة واتساب، حيث يتم يتم اختراق الضحايا دون علمهم. 

 

وتستهدف عمليات الاحتيال مستخدمي نسخة الويب WhatsApp Web الخاصة بتطبيق واتساب، حيث يتم خداع المستخدمين من خلال نسخ مزيفة للتطبيق وتشجع المستخدمين على تثبيتها. 

 

وينقر الضحايا على نتائج البحث القليلة الأولى التي تنتجها محركات البحث على الإنترنت دون التحقق من عناوين URL، ثم تضم هذه المواقع رمز QR حقيقي مأخوذ من الموقع الرسمي، مما يسهل خداع المستخدمين. 

 

وعندما يقوم الضحايا بمسح رموزQR ، تصبح مواقع الويب غير مستجيبة ولا يتم نقلهم إلى صفحة WhatsApp Web الرسمية، ويتمكن المحتالون بتضمين رموز QR للوصول عن بعد إلى حسابات واتساب الخاصة بالضحايا.

 

وعقب ذلك، يبدأ المستخدمون في استلام طلبات من مواقع أخرى يطلبون فيها التفاصيل الشخصية وبيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت، وفي بعض الحالات، يطلبون تحويل الأموال إلى حساب مصرفي.

WhatsApp Web عمليات الاحتيال واتساب WhatsApp نسخ مزيفة من واتساب سرقة واتساب

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