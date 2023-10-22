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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تجنب الأخطاء المحرجة.. كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

أطلق تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp مؤخرا زر التعديل الذي طال انتظاره لمساعدة المستخدمين في إصلاح الأخطاء المحرجة التي يتعرض لها المستخدمون عند الكتابة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الالتباس في الفهم.

 

وعمل واتساب WhatsApp على توفير الميزة لوقت محدد تم تقديره بـ 15 دقيقة فقط لتعديل رسائل واتساب بعد إرسالها، حيث أنه في السابق، لم يكن بإمكان المستخدمين تصحيح الأخطاء في الرسالة. 

 

وتوفر ميزة تعديل الكتابة في واتساب طريقة للتخلص من الأخطاء المطبعية أو التعليقات غير الحكيمة والتي يمكن حذفها بالكامل بدلا من أن يُترك المستلم يتساءل عن مدى معنى هذه الرسائل، والتي قد تسبب مشكلات خاصة عند العمل. 


وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من الخطوات لبسيطة للغاية التي يمكن من خلالها تعديل رسائل واتساب WhatsApp حتى بعد إرسالها: 

  

كيفية تعديل رسائل WhatsApp واتساب بعد إرسالها 


  • بمجرد إرسال رسالة WhatsApp، لديك 15 دقيقة فقط لتعديلها.
  • تحتاج إلى الضغط بإصبعك على الرسالة لمدة ثانية أو ثانيتين، مما يؤدي إلى ظهور قائمة تتضمن خيارات النجمة والرد وإعادة التوجيه والنسخ والمعلومات والتحدث والحذف والتعديل.
  • سترى كلمة "تعديل " في أسفل تلك القائمة.
  • بمجرد قيامك بتغيير الرسالة، ستظهر كلمة "تم التعديل" في الأسفل بجوار الطابع الزمني ولن يتمكن المستلم من رؤية ما تم تغييره.
  • وستظل الرسائل المعدلة مشفرة من طرف إلى طرف، مثل جميع رسائل واتساب.
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