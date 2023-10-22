تجنب الأخطاء المحرجة.. كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟

أطلق تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp مؤخرا زر التعديل الذي طال انتظاره لمساعدة المستخدمين في إصلاح الأخطاء المحرجة التي يتعرض لها المستخدمون عند الكتابة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الالتباس في الفهم.

وعمل واتساب WhatsApp على توفير الميزة لوقت محدد تم تقديره بـ 15 دقيقة فقط لتعديل رسائل واتساب بعد إرسالها، حيث أنه في السابق، لم يكن بإمكان المستخدمين تصحيح الأخطاء في الرسالة.

وتوفر ميزة تعديل الكتابة في واتساب طريقة للتخلص من الأخطاء المطبعية أو التعليقات غير الحكيمة والتي يمكن حذفها بالكامل بدلا من أن يُترك المستلم يتساءل عن مدى معنى هذه الرسائل، والتي قد تسبب مشكلات خاصة عند العمل.



وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من الخطوات لبسيطة للغاية التي يمكن من خلالها تعديل رسائل واتساب WhatsApp حتى بعد إرسالها:

كيفية تعديل رسائل WhatsApp واتساب بعد إرسالها