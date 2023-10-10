الرمز السري.. واتساب WhatsApp يستعد لإطلاق أفضل ميزة للخصوصية

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب يعمل على ميزة "الرمز السري" التي تتيح للمستخدمين العثور على الدردشات المقفلة من شريط البحث وقفل الدردشات على الأجهزة المرتبطة.

وبحسب Indian Express ستمكن ميزة الرمز السري الجديدة الأشخاص من العثور بسهولة على الدردشات المقفلة مباشرةً من شريط بحث تطبيق WhatsApp واتساب والسماح لهم بقفل الدردشات حتى على الأجهزة المرتبطة.

وسيوصي واتساب باستخدام كلمة بسيطة أو رمز تعبيري حتى تتمكن من العثور بسرعة على الدردشة المقفلة، حيث يبدو أن ميزة "الرمز السري" الجديدة في واتساب قيد التطوير، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أشهر قبل أن تكون متاحة للجميع.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإنه قد تم رصد ميزة "الرمز السري" لأول مرة على الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل 2.23.21.9 لهواتف أندرويد، والذي يمكن تنزيله من متجر Google Play في حال القيام بالتسجيل في برنامج اختبار واتساب التجريبي.

وفي مايو من هذا العام، قدم واتساب طريقة لقفل الدردشات باستخدام القياسات الحيوية أو رموز PIN، لكن الكثير من المستخدمين كانوا غير راضين لأنه لا توجد طريقة لقفل الدردشات على الأجهزة الثانوية الأخرى المرتبطة.

ومن المتوقع أن ميزة "الرمز السري" ستعمل على الأجهزة المرتبطة وستسمح للمستخدمين باستخدام كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي.