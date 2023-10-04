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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp للأندرويد والآيفون

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

تعد قنوات واتساب WhatsApp طريقة جيدة للبقاء على اتصال مع العالم، ومتابعة كل جديد ومع ذلك، هناك عدد من المستخدمين الذين لا يريدون استخدام هذه القنوات، حيث يمكن إخفائها بطرق بسيطة. 

 

وبحسب موقع The Indian Express فإن ميزة القنوات التي تم طرحها حديثًا على واتساب WhatsApp تلقت الكثير من الانتقادات لتحويل التطبيق إلى منصة أخرى للتواصل الاجتماعي. 

 

وتتيح ميزة قنوات واتساب الجديدة للمستخدمين متابعة المشاهير المفضلين لديهم وحتى بوابات الأخبار للحصول على آخر التحديثات دون مشاركة التفاصيل الشخصية مثل أرقام الهواتف، ومع ذلك. 

 

وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة مباشرة لإلغاء الاشتراك في هذه الميزة، وتقوم ميتا حاليًا بطرح هذه الميزة لكل من هواتف أندرويد وآيفون. 

 

وإذا لم تقم بتحديث واتساب بعد، فيمكنك الاستمرار في استخدام إصدار أقدم من واتساب بدون ميزة القنوات على نظام أندرويد، وإذا قمت بالفعل بتحديث التطبيق، فيمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من الدردشات وإلغاء تثبيت الإصدار الأحدث وتثبيت الإصدار الأقدم، ولكن تأكد من أنك تقوم بتنزيل APK من مصدر شرعي. 

 

وإذا كنت لا ترغب في إعادة تثبيت إصدار أقدم من واتساب، فهناك حل بديل لإخفاء القنوات، ومع ذلك، لاحظ أن هذا لا يزيل الميزة؛ إنه يخفيه فقط ضمن علامة تبويب التحديثات في واتساب.

 

افتح واتساب ثم انقر على التحديثات ثم حدد عرض التحديثات، وسيؤدي هذا إلى دفع القنوات إلى أسفل الصفحة، وإذا كان لديك ما يكفي من تحديثات الحالة على واتساب، فسيؤدي ذلك إلى إخفاء القنوات. 

 

ولكن لاحظ أن إغلاق واتساب وإعادة فتحه سيؤدي إلى التراجع عن هذا الإعداد، ويجب تكرار العملية في كل مرة لإخفاء القنوات على واتساب.

 

WhatsApp واتساب قنوات واتساب إخفاء قنوات واتساب

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