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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب WhatsApp

أسهل طريقة لمشاركة
أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب WhatsApp

يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، على ميزة تتيح لك مشاركة موقعك المباشر مع الآخرين في الوقت الفعلي، وأحيانا يكون من الضروري البقاء على اتصال مع الأصدقائك والعائلة وقد ترغب في إبلاغهم بمكانك بالضبط، إما لأسباب تتعلق بالسلامة أو لتنسيق الخطط، حيث تكون هذه الميزة مفيدة للغاية. 

 

وبحسب موقع 91mobiles فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها تفعيل ميزة مشاركة الموقع على تطبيق واتساب WhatsApp لهواتف أندرويد وآيفون : 

   

كيفية تفعيل ميزة مشاركة الموقع على واتساب 

 

افتح تطبيق واتساب ثم انتقل إلى علامة التبويب الدردشات.
اضغط على الشخص أو المجموعة التي تريد مشاركة موقعك معها.
انقر على أيقونة تشبه “مشبك الورق” الموجودة أسفل نافذة الدردشة.
اختر أيقونة الموقع، ثم حدد "مشاركة الموقع المباشر" أو "إرسال موقعك الحالي".
إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك الحالي، فاسمح للتطبيق بتحديد موقعك إلى أقرب مسافة ممكنة  قبل النقر على الخيار.
إذا اخترت خيار الموقع المباشر، فاختر المدة من 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات وانقر على أيقونة تشبه “الطائرة الورقية” للإرسال. 

 

كيفية تفعيل ميزة مشاركة الموقع على واتساب 

 

افتح تطبيق واتساب ثم حدد خيار الدردشات من أسفل الشاشة
اضغط على الشخص أو المجموعة التي ترغب في مشاركة موقعك معها.
في نافذة الدردشة، انقر على أيقونة + الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة
من القائمة المنبثقة، اضغط على خيار الموقع
حدد "مشاركة الموقع المباشر" أو "إرسال موقعك الحالي"
إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك الحالي، فاسمح للتطبيق بتحديد موقعك إلى أقرب مسافة ممكنة  قبل النقر على الخيار.
إذا اخترت خيار الموقع المباشر، فستظهر شاشة منبثقة. 

انقر فوق موافق، وستحصل على مطالبة لتمكين الوصول إلى الموقع في الخلفية. 

انتقل إلى الإعدادات وقم بتعيين إذن الموقع على "دائمًا"، ثم حدد المدة لمشاركة الموقع المباشر من 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات ثم اضغط على إرسال.

 

كيف تتوقف عن مشاركة موقعك في الوقت الفعلي على واتساب؟ 


إذا كنت ترغب في إيقاف مشاركة موقعك المباشر قبل المدة المحددة، فأعد فتح نافذة الدردشة، وانقر فوق إيقاف المشاركة، ثم انقر فوق إيقاف لمنع الشخص من رؤية موقعك.

 

واتساب WhatsApp مشاركة الموقع مشاركة الموقع على واتساب ميزة مشاركة الموقع المباشر

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