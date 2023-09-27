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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سرقة كلمات المرور.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

حذر خبراء للأمن السيبراني من سرقة كلمات المرور على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، حيث يتم استهداف العديد من المستخدمين برسائل على التطبيق. 

 

وتشير التقارير إلى أن المحتالين يقنعون الضحايا المستهدفين بأنهم من الأصدقاء أو الأهل وأنهم قاموا بتغيير أرقام هواتفهم أو قد تمت سرقة هواتفهم، وبعدها يطلبون منهم إرسال كود معين لهم.

 

وفي هذه الحالة يكون حساب واتساب الخاص بالمستخدم  قد تعرض للاختراق من قبل المحتالين، وويطلبون منهم مشاركة كود OTP المكون من 6 أرقام، وإرساله لهم، وفقا لـ KNEWS. 

 

وبعد مشاركة المستخدم للكود الذي تلقاه يقومون المحتالون بسرقة حساب واتساب ثم يبدأون في تغيير كلمة المرور ووضع كلمة مرور جديدة، مما يجعل صاحب الحساب الأصلي لا يستطيع مشاركتها، وفي هذه اللحظة يكون المحتال قد حصل على جميع البيانات الخاصة بالمستخدم بما فيها الحسابات المصرفية. 

 

وفقا للموقع فإن يجب أن يتم توخي الحذر الشديد عند مواجهة مثل هذه الرسائل، كما يجب الامتناع عن الكشف عن أي كلمات مرور مستلمة لأي شخص، لحماية المعلومات والحسابات الشخصية. 

 

كما تم تحذير المستخدمين من الأرقام المجهولة حيث نصح الخبراء بأنه يجب أن تحقق من الرقم الذي تم إرسال هذه الرسالة منه. 

 

وإذا تلقيت رسالة من رقم غير معروف ، بشكل أساسي من رقم أجنبي ، فاحذر لأنه قد يكون عملية احتيال، وبالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك تحليل الرسالة جيدًا ومعرفة ما إذا كانوا يطلبون منك بيانات ، أو لديك رابط ، وما إلى ذلك، حيث أن كل هذا سيساعدك على اكتشاف عمليات الاحتيال.

 

 

 

 

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