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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف إزاي تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب WhatsApp ؟

إلغاء ظهور العلامات
إلغاء ظهور العلامات الزرقاء في واتساب

تعد العلامات الزرقاء هي المؤشرات التي تظهر عندما يقرأ شخص ما رسالتك على تطبيق WhatsApp واتساب، وتظهر هذه العلامات بجوار كل رسالة بعد أن يفتحها المستلم. 

 

وعلى الرغم من أن العلامات الزرقاء في رسائل واتساب يمكنها أن تساعد الطرف الآخر من التأكد من أن رسالتك قد تم رؤيتها وتسليمها، إلا أن أحيانا بعض المستخدمين قد يشعرون بالضغط عند الرد بسرعة خاصة إذا كانت الرسائل كثيرة. 

 

كما قد يسيء الطرف الآخر الفهم، ظنا منه بأنك تتجاهل الرسائل الخاصة به، ولكن هناك طريقة لإيقاف العلامات الزرقاء في تطبيق واتساب وقراءة الرسائل دون تنبيه أي شخص. 

 

وبحسب موقع groovyPost فإنه يمكن إلغاء ظهور العلامات الزرقاء في رسائل واتساب من خلال عدد من الخطوات البسيطة، ونعرضها فيما يلي :  

 

إلغاء ظهور العلامات الزرقاء في واتساب لهواتف أندرويد 


افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على الإعدادات.

اضغط على الخصوصية.

اضغط على شريط التمرير بجوار إيصالات القراءة لإيقاف تشغيله.

مع إيقاف تشغيل Read receipts، ستختفي العلامة الزرقاء، ويمكنك قراءة رسائلك دون إظهار العلامات. 

 

إلغاء ظهور العلامات الزرقاء في واتساب لهواتف آيفون 

 

اضغط على "الإعدادات" في أسفل  الزاوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على "الخصوصية".

في قائمة الخصوصية، قم بالتمرير لأسفل وابحث عنRead receipts.

اضغط على شريط تمرير Read receipts، مع التأكد من أنه في وضع إيقاف التشغيل، لتعطيل الميزة

 

جدير بالذكر أنه عند إلغاء ظهور العلامات الزرقاء لن تتمكن من رؤية العلامات الزرقاء للرسائل التي ترسلها إلى الآخرين، سترى أيضًا علامات تحديد رمادية مزدوجة للرسائل التي تم تسليمها ولكن لم تتم قراءتها.
 

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