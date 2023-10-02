واتساب WhatsApp يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل الميزات خلال الفترة المقبلة، حيث يشير تقرير جديد إلى أن التطبيق يعتزم طرح ميزة جديدة للرد على الصور ومقاطع الفيديو.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن واتساب سيصدر في الفترة المقبلة ميزة جديدة للرد بسرعة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF من خلال شريط للرد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الميزة خلال الأسابيع المقبلة.

وفقا لتقارير WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة فإن ميزة الرد على الصور ومقاطع الفيديو متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من هواتف أندرويد.

وسيحتاج مختبري الإصدار التجريبي إلى تثبيت إصدار التحديث 2.23.20.20 للوصول إلى الميزة، حيث يسمح شريط الرد الجديد للمستخدمين بالرد بسرعة على وسائط معينة داخل الدردشة دون إغلاق الشاشة الحالية، مما يسهل الحفاظ على تدفق المحادثة وعدم فقدان سياق المحتوى المشترك.

وعند توفر شريط الرد الجديد عند عرض الصور أو مقاطع الفيديو، فسيكون عليك فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو ملف GIF، وسيظهر شريط الرد، حيث أن هذه الميزة تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال تجنب الانقطاعات غير الضرورية.