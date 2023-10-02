عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب WhatsApp يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل الميزات خلال الفترة المقبلة، حيث يشير تقرير جديد إلى أن التطبيق يعتزم طرح ميزة جديدة للرد على الصور ومقاطع الفيديو. 

 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن واتساب سيصدر في الفترة المقبلة ميزة جديدة للرد بسرعة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF من خلال شريط للرد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الميزة خلال الأسابيع المقبلة. 

 

وفقا لتقارير WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة فإن ميزة الرد على الصور ومقاطع الفيديو متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من هواتف أندرويد. 

 

وسيحتاج مختبري الإصدار التجريبي إلى تثبيت إصدار التحديث 2.23.20.20 للوصول إلى الميزة، حيث يسمح شريط الرد الجديد للمستخدمين بالرد بسرعة على وسائط معينة داخل الدردشة دون إغلاق الشاشة الحالية، مما يسهل الحفاظ على تدفق المحادثة وعدم فقدان سياق المحتوى المشترك. 

وعند توفر شريط الرد الجديد عند عرض الصور أو مقاطع الفيديو، فسيكون عليك فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو ملف GIF، وسيظهر شريط الرد، حيث أن هذه الميزة تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال تجنب الانقطاعات غير الضرورية.

 

 

 

 

  

 

واتساب WhatsApp الرد على الصور ومقاطع الفيديو ميزات واتسآب افضل ميزات واتسآب ميزات واتسآب القادمة ميزات واتسآب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

ترشيحاتنا

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. عشرات من سيارات الإسعاف تهرول لإنقاذ المصابين

لقطات مرعبة.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

صورة محرجة.. إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بسبب كثرة مطالبته للأسلحة الغربية

العشرات من سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

النيران أضاءت السماء| اللقطات الأولى من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

ذكرى ميلادها.. 3 حقائق صادمة في حياة الراحلة ماجدة الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

أبيضx أسود.. جومانا مراد تثير الجدل بإنوثتها من مهرجان الإسكندرية

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ