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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp 

خطر يهدد جميع مستخدمي
خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب

كشفت تقارير أن هناك ارتفاع كبير في الطلب من قبل مقرصني الإنترنت على ثغرات ما يعرف بـ "zero-day" وهي ثغرات أمنية شديدة الخطورة، وذلك لاختراق تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp واتساب.  

وبحسب تقرير من TechCrunch فإنه في الوقت الحالي يتم بيع هذه الثغرات الخطيرة بملايين الدولارات، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد للهجمات السيبرانية على واتساب WhatsApp  والذي يقدر عدد مستخدميه عالميا بأكثر من 2 مليار. 

يشير التقرير إلى أنه من المهم للمستخدمين توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين معلوماتهم الشخصية والحساسة أثناء استخدام تطبيقات المراسل وبالأخص تطبيق واتساب. 

ووفقا لـ TechCrunch فإن إحدى الشركات سعت مؤخراً إلى شراء ثغرات برمجية غير معلنة مقابل 20 مليون دولار، مما يتيح الوصول عن بعد إلى هواتف آيفون وأندرويد. 

وكانت رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد شركة مراقبة إسرائيلية بزعم تسهيل إساءة الاستخدام مثل هذه الثغرات، وبحسب ما ورد كشفت بعض الوثائق المسربة عن سعر مذهل قدره 1.7 مليون دولار مقابل ثغرة "zero-click RCE" في واتساب ، مما يسمح بالمراقبة السرية للرسائل واسترجاعها.

وذكرت الوثيقة أن الاستغلال استهدف إصدارات مستخدمي هواتف أندرويد التي تعمل بأنظمة تشغيل 9 إلى 11 من خلال خلل في مكتبة عرض الصور. 

وكان واتساب قد عالج  الثغرات الأمنية ذات الصلة في عامي 2020 و2021، لكن من غير المؤكد ما إذا كان التطبيق قد استطاع معالجة الثغرات التي تم بيعها في عام 2021.

ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل جميع مستخدمي واتساب WhatsApp ، وذلك من خلال اتباع هذه الإجراءات الآتية :

تجنب النقر على الروابط غير المعروفة.
التحقق من هوية المرسل عن طريق الاتصال المباشر قبل الضغط على الروابط.
القيام بتحديث جميع التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بك بانتظام.
استخدام برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات.
تجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة على واتساب أو المواقع والتطبيقات الأخرى.
إذا تم اختراق الواتس اب الخاص بك: أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الدعم الفني لـ [email protected] وحدد إذا كان الحساب مسروق أو مفقود، ويرجى إلغاء تنشيط حسابي من خلال تقديم رقم هاتفك، كما يجب ابلاغ الأهل والأصدقاء بتعرض الحساب للاختراق.

واتساب WhatsApp zero day ثغرات أمنية شديدة الخطورة مقرصني الإنترنت اختراق تطبيقات المراسلة خطر يهدد مستخدمي واتساب

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