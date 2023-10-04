مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي واتساب ووسائل التواصل

حذر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرا عاجلا للمستخدمين بشأن مخاطر النقر على الروابط غير المألوفة التي يتم تداولها غالبًا عبر منصات مثل “واتساب” WhatsApp والرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب Khaleej Times فإن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي شدد على ضرورة توخي الحذر واليقظة عند مواجهة رسائل غير مرغوب فيها تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات أو بدء النقرات على روابط غير معروفة.

وغالبًا ما يؤدي النقر على هذه الروابط إلى الذهاب بالمستخدمين إلى مواقع التصيد الاحتيالي، أو بدء تنزيل البرامج الضارة، أو تعريضهم لتهديدات أخرى عبر الإنترنت.

وفي بعض الحالات، يتمكن المتسللون من الوصول إلى حساب الضحية من خلال هذه التكتيكات وغالبًا ما يستخدمون قائمة جهات اتصال الضحية للقيام بمزيد من الأنشطة غير القانونية.

ويؤكد هذا الإعلان على القلق المستمر بشأن الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات التصيد والتهديدات السيبرانية الأخرى التي تهدف إلى تعريض المعلومات الشخصية للمستخدمين والأمن الرقمي للخطر.

ونصح المجلس باتباع عدد من النصائح للمستخدمين حتى لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ومن بينها :