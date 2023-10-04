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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي واتساب ووسائل التواصل

مجلس الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا للمستخدمين

حذر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرا عاجلا للمستخدمين بشأن مخاطر النقر على الروابط غير المألوفة التي يتم تداولها غالبًا عبر منصات مثل “واتساب” WhatsApp والرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

 

وبحسب Khaleej Times  فإن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي شدد على ضرورة توخي الحذر واليقظة عند مواجهة رسائل غير مرغوب فيها تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات أو بدء النقرات على روابط غير معروفة.  

 

وغالبًا ما يؤدي النقر على هذه الروابط إلى الذهاب بالمستخدمين إلى مواقع التصيد الاحتيالي، أو بدء تنزيل البرامج الضارة، أو تعريضهم لتهديدات أخرى عبر الإنترنت. 

 

وفي بعض الحالات، يتمكن المتسللون من الوصول إلى حساب الضحية من خلال هذه التكتيكات وغالبًا ما يستخدمون قائمة جهات اتصال الضحية للقيام بمزيد من الأنشطة غير القانونية.

 

ويؤكد هذا الإعلان على القلق المستمر بشأن الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات التصيد والتهديدات السيبرانية الأخرى التي تهدف إلى تعريض المعلومات الشخصية للمستخدمين والأمن الرقمي للخطر.

 

ونصح المجلس باتباع عدد من النصائح للمستخدمين حتى لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ومن بينها :  

 

  • تجنب النقر على الروابط غير المعروفة.
    التحقق من هوية المرسل عن طريق الاتصال المباشر قبل الضغط على الروابط.
    قم بتحديث جميع التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بك بانتظام.
    استخدم برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات.
    تجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة على الواتساب أو المواقع والتطبيقات الأخرى.
    إذا تم اختراق الواتس اب الخاص بك: أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الدعم الفني لـ [email protected] وحدد إذا كان الحساب مسروق أو مفقود، ويرجى إلغاء تنشيط حسابي من خلال تقديم رقم هاتفك، كما يجب ابلاغ الأهل والاصدقاء بتعرض الحساب للاختراق.

    

 

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