اعرف ازاي تغير رقمك على واتساب WhatsApp

يتميز تطبيق واتساب WhatsApp بأن عملية تصميمه للعمل لا تتطلب إنشاء حساب، لأنه مرتبط برقم هاتف المستخدم، حيث يتطلب تشغيله خطوات بسيطة للغاية مثل تلقي رمز التحقق على الرقم المقدم أثناء عملية التسجيل؛ لتأكيده، دون مزيد من التحقق.



ومع ذلك، لا يضمن التطبيق أن الرقم المقدم هو الرقم المرتبط بالهاتف الذي تستخدمه، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام تطبيق واتساب WhatsApp باستخدام بطاقة SIM التي اشتريتها أثناء السفر أو الاستمرار في استخدام رقمك القديم بعد التبديل إلى رقم جديد.

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها عند القيام بتغيير رقمك على واتساب WhatsApp :

كيفية تغيير رقمك على واتساب لهواتف أندرويد

لتغيير رقم هاتفك المسجل على واتساب لهواتف أندرويد، يجب اتباع الخطوات الآتية :

افتح تطبيق واتساب WhatsApp

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على الحساب.

اضغط على تغيير الرقم.

انقر فوق التالي، وأدخل أرقام هاتفك القديمة والجديدة، ثم انقر فوق التالي مرة أخرى.

اختر ما إذا كنت تريد إخطار جهات اتصال واتساب WhatsApp الخاصة بك برقم هاتفك الجديد لإكمال العملية.

اضغط على تم.

كيفية تغيير رقمك على واتساب لهواتف آيفون

افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتف آيفون

اضغط على الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلى.

اضغط على تغيير الرقم.

انقر فوق التالي، وأدخل أرقام هاتفك القديمة والجديدة، ثم انقر فوق التالي مرة أخرى.

اختر ما إذا كنت تريد إخطار جهات اتصال WhatsApp الخاصة بك برقم هاتفك الجديد لإكمال العملية.

اضغط على تم.

تغيير رقم هاتف واتساب الخاص بك بهاتف جديد



وإذا كنت ستحصل أيضًا على هاتف جديد، فتأكد من نسخ بيانات WhatsApp احتياطي بشكل صحيح على iCloud أو Google Drive قبل تغيير أرقام الهواتف.

بعد إجراء نسخ احتياطي آمن لبياناتك، قم بتغيير رقم هاتفك على هاتفك القديم.

وقم بتشغيل نسخة احتياطية أخرى للدردشة، واستعد بياناتك على هاتفك الجديد باستخدام رقم هاتفك الجديد.

ويضمن ذلك إمكانية الوصول إلى رقم هاتفك الجديد عند إعداد هاتفك الجديد وتجنب الوقوع في مشكلات.