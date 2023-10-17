عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف ازاي تغير رقمك على واتساب WhatsApp

اعرف إزاي تغير رقمك
اعرف إزاي تغير رقمك على واتساب WhatsApp

يتميز  تطبيق واتساب WhatsApp بأن عملية تصميمه للعمل لا تتطلب إنشاء حساب، لأنه مرتبط برقم هاتف المستخدم، حيث يتطلب تشغيله خطوات بسيطة للغاية مثل تلقي رمز التحقق على الرقم المقدم أثناء عملية التسجيل؛ لتأكيده، دون مزيد من التحقق.


ومع ذلك، لا يضمن التطبيق أن الرقم المقدم هو الرقم المرتبط بالهاتف الذي تستخدمه، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام تطبيق واتساب WhatsApp باستخدام بطاقة SIM التي اشتريتها أثناء السفر أو الاستمرار في استخدام رقمك القديم بعد التبديل إلى رقم جديد.

 

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها عند القيام بتغيير رقمك على واتساب WhatsApp  :  

 

كيفية تغيير رقمك على واتساب لهواتف أندرويد  

 

  • لتغيير رقم هاتفك المسجل على واتساب لهواتف أندرويد، يجب اتباع الخطوات الآتية :
  • افتح تطبيق واتساب WhatsApp   
    اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.
    اضغط على الحساب.
    اضغط على تغيير الرقم.
    انقر فوق التالي، وأدخل أرقام هاتفك القديمة والجديدة، ثم انقر فوق التالي مرة أخرى.
    اختر ما إذا كنت تريد إخطار جهات اتصال واتساب WhatsApp الخاصة بك برقم هاتفك الجديد لإكمال العملية.
    اضغط على تم.

كيفية تغيير رقمك على واتساب لهواتف آيفون 

 

  • افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتف آيفون
    اضغط على الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلى.
    اضغط على تغيير الرقم.
    انقر فوق التالي، وأدخل أرقام هاتفك القديمة والجديدة، ثم انقر فوق التالي مرة أخرى.
    اختر ما إذا كنت تريد إخطار جهات اتصال WhatsApp الخاصة بك برقم هاتفك الجديد لإكمال العملية.
    اضغط على تم.

 

تغيير رقم هاتف واتساب الخاص بك بهاتف جديد 


وإذا كنت ستحصل أيضًا على هاتف جديد، فتأكد من نسخ بيانات WhatsApp احتياطي بشكل صحيح على iCloud أو Google Drive قبل تغيير أرقام الهواتف. 

بعد إجراء نسخ احتياطي آمن لبياناتك، قم بتغيير رقم هاتفك على هاتفك القديم. 

 وقم بتشغيل نسخة احتياطية أخرى للدردشة، واستعد بياناتك على هاتفك الجديد باستخدام رقم هاتفك الجديد. 

ويضمن ذلك إمكانية الوصول إلى رقم هاتفك الجديد عند إعداد هاتفك الجديد وتجنب الوقوع في مشكلات.

واتساب WhatsApp تغيير رقم واتساب تغيير رقم WhatsApp تطبيق واتسآب WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

بعد حملة المقاطعة| دليفري في ماكدونالدز يكشف قصة "أوردر" الفجر: “بـ 1650 جنيه وصاحبه قفل السكة”

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

ترشيحاتنا

هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا ومتمسك ببقاء فتوح وزيزو في الزمالك

إسرائيل تعلق الصادرات الأمنية لكولومبيا بعد إعلان طرد سفيرها

إسرائيل تأمر المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان بالإخلاء القسري

عمرو أديب يكشف سبب عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

هل يثاب الكافر على فعل الخير في الدنيا؟.. داعية تحسم الجدل

نفاذ آمن ومساعدات عاجلة.. 4 اتصالات دولية تكشف دور مصر لإنقاذ غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ