عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هيعجبكم.. لميس الحديدي تكشف عن رأيها في حملات مقاطعة الشركات العالمية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات الحاملة لعلامات تجارية عالية قائلة: "مشاعر المصرين  ضخمة ومتدفقة وده طبيعي من المصريين   لكن أنا رأيي في قصة المقاطعة مش هيعجب ناس كتير، وأنا مش هتكلم  بشكل عاطفي لكن هتكلم بشكل اقتصادي.. صحيح المقاطعة أمر مهم ونجحت في وقت سابق في قضية الرسوم المسيئة للرسول عام 2006  مع تكبيد الدول العربية  والإسلامية  للشركات الدنماركية  170 مليون دولار وفقاً لإحصائيات دنماركية  حينها ".

txt

لميس الحديدي عن ذكرى وعد بلفور: بداية تأسيس دولة الاحتلال.. وعلينا قراءة التاريخ

txt

لميس الحديدي: سيناء خط الدفاع الأول عن مصر وحان موعدها مع التنمية


وواصلت: "الوضع مختلف  دلوقتي، كنا وقتها  بنقاطع دولة واحدة بشركاتها، وكنا جميعاً كعرب ومسلمين باتجاه واحد، الآن نتحدث عن مقاطعة الشركات الدولية، سواء بريطانية أو فرنسية أو أمريكية، وأنا مقدرش أقولك ما تقاطعش  هذا خيار شخصي وتعبير مهم ومحترم وجميعنا نشعر بالإحباط لأننا ليس بوسعنا فعل الكثير، وهو تصرف  شعبي يحترم، ويعبر عن موقف محترم".


وشرحت الحديدي موقفها  مبينة أنها تتحدث عن اقتصاديات المقاطعة قائلة : " هركز في حديثي عن المقاطعة على اقتصاداتها فيما ينفع عشان احسب تأثير المقاطعة محتاجة دورة إنتاجية ما بين 3-6 أشهر عشان أشوف التأثير".


وأضافت عبر  برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON،: "حق الامتياز  أو " الفرنشايز  "  ليس فرعاً رئيسياً للتوكيل العالمي  هو فقط حق امتياز  للعلامة التجارية    تيجي  شركة ما تقول هاخد العلامة التجارية وبتدفع  حق امتياز لشركة الام سواء سنوياً ـأو  بفترات زمنية أخرى  بحسب  الاتفاق لكن  منذ  مرحلة  دفع حق الامتياز هي شركة مساهمة مصرية بمواد خام مصرية تشغل المصريين وأرباحها وخسائرها يتحملها المصريين أو المستثمر العربي الوجود  بمعنى أنه لو انخفضت  الأرباح تؤدي لتسريح  والعكس صحيح".


 وأكملت: " في ظل أزمة الدولار  التي يعيشها الاقتصاد المصري ممكن الشركات متقدرشي  تدفع حقوق الامتياز  أو تتعرض لعقبات ".


واصلت : " صحيح المقاطعة رسالة مهمة   ولكن السؤال أنا باذي مين  ؟   أنا باذي نفسي  خاصة أننا في أزمة اقتصادية والبعض يرى انها فرصة للشركات المحلية وبالتالي  تعظيم مكانة بديلها المحلي  لكن برضه اقتصاديا ده  مش هيتحسن  في يوم وليلة لكن على أية حال   لو ده هيعمل ده نعمله عشان نساعد المنتج المحلي  ".


وانتقدت الحديدي  بعض السلوكيات المتعلقة  بالاعتداء على فروع محلات " الفرنشايز "  أو تكسير واجهاتها أو  إجبار روادها على مغادرتها قائلة : "  تكسير المحلات  مثلما حدث في أحد العلامات التجارية في الاسكندرية وأنزل الناس من المطعم بشكل عشوائي أو أهدد المكان ده لا يصح أنا  أقوم بإيذاء نفسي قبل إيذاء  الآخرين".


وأشارت إلى الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المصري قائلة: " نحن في أزمة اقتصادية، لابد فيه أن ندعم شركاتنا والعاملين فيها   تسريح العمالة  يؤذي الاقتصاد والشركات المصرية، مش هتشغلهم لأنها عاوزة تحافظ على اقتصاديات التشغيل،  وبالتالي هتزود الإنتاج مش التشغيل".

ووجهت رسالة  للمقاطعين قائلة: " مقدرش أقولك قاطع أو لا أو أطلب منك ده  لكن  بس هقلك  بلاش  لما يكون عندنا مريض عيان أقوله اضرب عن الطعام  المفروض ياخد دوا  مش  نزود الطين بلة ونضرب على الطعام ونؤذي أنفسنا اقتصاديا، وإحنا بالفعل عندنا مشكلة اقتصادية مش محتاجين نزودها بالمقاطعة".

وأتمت: "عفواً أنا ضد المقاطعة  اقتصاديا مقدرش أقول للناس قاطعوا أو لا لكن  دي وجهة نظري  في هذا الأمر لأني ضد أي واحد في مصر يخرج من شغله  تحت أي سبب  المقاطعة قرار شخصي، ومن رأيي الأفضل أن نتبرع لأهلنا في فلسطين، وده أهم كتير".

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي اقتصاديات أزمة الاقتصاد الدول العربية والإسلامية الدول العربية المقاطعة حملات المقاطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ