عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: سيناء خط الدفاع الأول عن مصر وحان موعدها مع التنمية

قالت الاعلامية لميس الحديدي  أن سيناء أرض الفيروز خط الدفاع الشرقي الاول عن مصر شبه الجزيرة التي رويت  رمالها  بدماء المصريين على مدار العقود   والان    حان موعدها مع الحياه والتنمية والامل فمن  حق أكثر من 600 ألف  مصري  يعيشون فيها بين شمالها وجنوبها    ان يعيشوا في أمان    يتعلمون ويحصلون على فرص العمل  سواء أطفال أو شباب  


واصلت  عبر برنامجها  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON :" خططة التنمية التي بدأت منذ عام 2018  بتطهير الارض من الارهاب  ثم بإقامة البنية الاساسيسية ومشروعات الاسكان والمدارس   والمشروعات الاقتصادية بتكلفة 600 مليار جنيه  
واصلت : " خطة التنمية مهمة في ذاتها ولاهل سيناء ولكل المصريين  ولكنها في حقيقتها ايضاً  خطة دفاع وحماية على الارض لو أردت أن تدافع   عن أرضك تنميها وتعمرها بالحياىة والناس  والامل 
أكمل : " سيناء  ليست أرض بلا صاحب  هي أرض مصرية يملكها  ويحميها مصريون ويعيش بها مصريون  حيث ان الدفاع عن الارض لايكون فقط  بالجيش  فهو صحيح  خط الحماية واساس  تطهير الارض من الارهاب وحماية الارض من اية محاولات للاعتداء  عليها  لكن الحماية أيضاً تكون بالتنمية والتعمير وتسكين الناس.مردفة : "  القاطنين  بالمناطق الحدودية عبر هذه التنمية الشاملة  يكون بوسعهم  أن يعيشوا  حياة افضل وأن يكونوا جزء من هذا الاقتصاد خاصة ان سيناء لديها إمكانيات إقتصادية  كبيرة ولم بكن لهذه الامكانيات فرصة كاملة للاستفادة منها   سواء  بسبب الارهاب أو عدم وجود بنية أسياسية كافية تربطها  بالدلتا  وبمصر كلها كان صعباً وكان يحتاج إنفاق  بمليارات من الجنيهات للقيام بعمليات الربط  سواء بالانفاق أو الكباري وهذه بداية خطة التنمية ". 


أشارت  إلى أن خطة التنمة   سارت على مرحلتين الاولى تطهير الارض من الارهاب  ورغم ذلك حدث ذلك بالتوازي مع  عمليات التنمية وبالتعاون  مع قبائل سيناء الوطنيون "


ووجهت التحية لقبائل سيناء قالئة : "    أهل وطنية وهم من دافعوا  عن هذه البلد  بالتعاون مع القوات المسلحة في كافة الحروب حاربوا عن هذه  البلد ورفضوا  وأحبطوا  كثير من المحاولات لتدويل القضية لخيانة    ووقفوا  حجرة عثرة أمام كل  المخططات الاسرائيلية وكانوا أعين القوات المسلحة في الضفة الشرقية  من سيناء الحبيبة "


أتمت :  بقالنا فترة كده   بنسمع عن  إحياء مخطط التهجير  والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحاً  منذ البداية برفض هذا المخطط   جملة وتفصيلاً وبشكل حاسم   ورغم إن اسرائيل كانت   تنفي  ذلك إلا ان  المقالات المنشورة في الفياننشال تايمز تؤكد  صحة المخطط    والتسريبات  التي  تحدثت عن طلب رئيس وزراء  من بعض دول الاتحاد الاوروبي  تمرير المخطط وإقناع مصر وشكراً للرئيس السيسي  في كل مرة  عدم قبول مصر  بمخطط التهجير  وذلك لسببين الاول يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير  أو  المساس  بأرضها سيناء  .

أهل سيناء الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة أرض الفيروز الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

ترشيحاتنا

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ