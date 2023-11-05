غرامة تتخطى 500 ألف.. الكاميرات وراء اكتشاف خروج ثلاثي الزمالك من المعسكر

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس خروج كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق، من معسكر مباراة نادي زد بالدوري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثلاثي خرج قبل المباراة حوالي 12 صباحًا ثم عاد كل من صبحي والزناري في الساعة 3:30 صباحًا، فيما غاب فتوح عن العودة".

وأضاف أمير هشام: "أثناء تناول الإفطار، لاحظ أوسوريو غياب فتوح، واستفسر عن الأمر، وعند مراجعة الكاميرات، تم اكتشاف خروج الثلاثي، والأمر أثار استياء كارلوس أوسوريو المدير الفني".

واختتم: "عبدالواحد السيد سوف يقدم مذكرة لمجلس الإدارة، ومن المتوقع أن تتخطى العقوبة مبلغ 500 ألف جنيه على كل لاعب".